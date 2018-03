Stroomstoring Amsterdam door fout netbeheerder

De grote stroomstoring in Amsterdam van afgelopen vrijdag is ontstaan doordat een medewerker van netbeheerder Liander een verkeerde kabel had doorgeknipt. Een woordvoerder van Liander bevestigt dinsdag een bericht hierover van AT5.

Volgens de Amsterdamse zender had een buurtbewoner na de stroomstoring een gesprek opgevangen waaruit zou blijken dat de medewerker een kaart met instructies ondersteboven hield. De woordvoerder van Liander zegt dat nu wordt onderzocht hoe het fout kon gaan. Daarvoor is een onafhankelijk instituut in de arm genomen. De betrokken medewerker is met de schrik vrijgekomen.

Op het hoogtepunt van de storing zaten 28.000 huishoudens in Amsterdam-Zuid en delen van het centrum zonder elektriciteit. Aanvankelijk was gemeld dat bij graafwerkzaamheden een elektriciteitskabel was geraakt.

Door de storing kwamen trams stil te staan. Het Rijksmuseum moest worden ontruimd en bleef de rest van de vrijdag dicht.