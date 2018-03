Stroomstoring Amsterdam bijna verholpen

De grote stroomstoring in Amsterdam-Zuid is grotendeels verholpen. Aan het begin van de avond zaten nog ongeveer 5000 adressen zonder stroom, meldde netbeheerder Liander. Op de piek van de storing zaten 28.000 klanten zonder elektriciteit.

„We snappen dat de resterende 5000 huishoudens zo snel mogelijk ook weer stroom willen, zeker nu het donker is. Onze monteurs doen hun uiterste best”, liet Liander weten. Het tramverkeer heeft wel nog last van de gevolgen. Op acht lijnen rijden vooralsnog geen trams.

De elektriciteit in Amsterdam-Zuid viel vrijdagochtend rond 10.30 uur uit. De storing ontstond toen bij graafwerkzaamheden een elektriciteitskabel was geraakt. Daarna trad een kettingreactie op waardoor de stroom uitviel in een groot deel van de buurt.

Door de stroomuitval werd het ook in het Rijksmuseum donker. Het museum besloot daarop alle 1500 bezoekers weg te sturen. Zij mogen op een andere dag terugkomen met hun kaartje van vrijdag.

Klanten die meer dan vier uur zonder stroom hebben gezeten, krijgen automatisch compensatie van Liander, ze hoeven daarvoor niets te doen. Voor de eerste vier uur keert Liander 35 euro uit. Voor elke vier uur erbij wordt 20 euro extra gestort. Mensen die schade hebben opgelopen, kunnen die onder voorwaarden claimen.