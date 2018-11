„Stroomstootwapen voor alle politie-eenheden”

De politie wil dat alle eenheden in Nederland worden uitgerust met het stroomstootwapen. Het gaat om ruim 17.000 agenten op straat die de komende vijf jaar getraind moeten worden om met het wapen te werken. Dat heeft de met dit dossier belaste Rotterdamse politiechef Frank Paauw donderdag laten weten. Hij vindt ook dat het verbod om het wapen in ggz-instellingen te gebruiken opnieuw besproken moet worden.

De Tweede Kamer en het ministerie van Justitie en Veiligheid moeten besluiten of het stroomstootwapen onderdeel wordt van de basisuitrusting van de agenten. Het wordt volgend jaar besproken, maar wanneer is nog niet duidelijk.

Paauw noemt het stroomstootwapen een hele goede toevoeging aan het wapenarsenaal. „Met relatief weinig geweld en met nauwelijks kans op blijvend letsel kan je in heftige geweldsituaties erger voorkomen.” Ook vindt hij dat de discussie opnieuw gevoerd moet worden om het wapen in ggz-instellingen te gebruiken, nadat dat vorig jaar werd verboden. „Hoewel ik eigenlijk vind dat de politie hier niet zou moeten hoeven op te treden, is het heel vreemd dat je in een ggz-instelling dus wel je pistool mag gebruiken of de hond mag inzetten. Maar het stroomstootwapen mag niet gebruikt worden, terwijl daarmee de kans op letsel veel kleiner is.”

Vier eenheden hebben als proef een jaar met het wapen gewerkt. De politie in Amersfoort en Zwolle, het team surveillancehonden in Rotterdam en een ondersteuningsgroep in Noord-Nederland hebben van februari vorig jaar tot februari dit jaar in totaal 343 keer het wapen gebruikt. In 62 procent van de gevallen was alleen dreigen al voldoende.

Het wapen kan stroomdraden afvuren waardoor iemand tijdelijk zijn spieren niet kan bewegen. Onder meer Amnesty International heeft grote moeite met het gebruik van het stroomstootwapen. Volgens de mensenrechtenorganisatie brengt het „onaanvaardbare gezondheidsrisico’s” met zich mee en wordt het gebruikt in situaties die dat niet rechtvaardigen.

Paauw betwist die risico’s. „In alle keren dat het is gebruikt tijdens de pilot, heeft niemand ernstig letsel opgelopen.” Desondanks komt er toch aanvullend onderzoek naar de eventuele gezondheidsrisico’s en gevaren van het wapen. Ook blijft hij in overleg met Amnesty International.