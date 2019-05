Stroombergen wint Gouden Strop

De prijs voor de beste oorspronkelijk Nederlandstalige thriller, de BookSpot Gouden Strop, is dit jaar voor Samantha Stroombergen. Ze won de onderscheiding van 20.000 euro met haar boek De witte kamer.

Stroombergen schrijft "met lef" en De witte kamer is beklemmend en levensecht, aldus de jury. Ook is er volop lof voor de opbouw: "De witte kamer is strak, maar dwingend opgebouwd naar een krachtige ontknoping. Er staan prachtige zinnen in die je graag zou overschrijven in een notitieboekje, om ze voor altijd bij je te houden.’’

De BookSpot Schaduwprijs, de prijs van 2000 euro voor het beste oorspronkelijk Nederlandse thrillerdebuut, is dit jaar voor Erik Betten met zijn Quarantaine. "Vanaf de eerste bladzijde zit het tempo van deze actuele thriller er meteen in", constateerde de jury.

De uitreiking van de BookSpot Gouden Strop en de BookSpot Schaduwprijs gebeurt in aanloop naar de Spannende Boeken Weken, die duren van 1 tot en met 21 juni.