Strooiwagens minder vaak de weg op

De strooiwagens die onze wegen schoon moeten houden van sneeuw en ijzel zijn afgelopen winter minder vaak de weg op geweest dan eerdere jaren. Volgens Rijkswaterstaat werd deze winter iets meer dan 56 miljoen kilo zout gestrooid. Maar dat is een stuk minder dan het tienjarig gemiddelde van 90 miljoen kilo per jaar.

In de winter van 2017-2018 werd 90 miljoen kilo zout verbruikt, de winter daarvoor was dat ruim 75 miljoen kilo.

De dienst had aan het begin van de winter 200 miljoen kilo strooizout op voorraad. Het meeste zout is in de week van 20 tot 27 januari gestrooid: iets meer dan 17 miljoen kilo. In die week reden de strooiwagens van Rijkswaterstaat ruim 262.000 kilometer. Op 22 januari viel er in een groot deel van het land enkele centimeters sneeuw. Op 25 januari ontstond er gladheid door ijzel in het noordoosten waarvoor het KNMI code oranje uit gaf.