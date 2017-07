Stripmuseum Rotterdam failliet

Het Strips! Museum Rotterdam is failliet. Dat liet de curator donderdag weten. Hij kijkt of een doorstart mogelijk is of dat de inboedel wordt verkocht.

Het stripmuseum aan de Wijnbrugstraat heeft het nog geen jaar volgehouden, in september 2016 werd het geopend.

Het stripmuseum hoopte vier jaar na opening 85.000 bezoekers per jaar te trekken. Curator Laurens Prickartz heeft de cijfers over de afgelopen periode niet paraat, „maar het zullen er niet genoeg zijn geweest”.

Slechts een handjevol mensen had een betaalde baan; het museum werd ook gerund door een grote groep vrijwilligers. De inboedel is voor een deel in bruikleen. Wat de eigen collectie zou kunnen opbrengen weet Prickartz niet. „Het is een heel specifieke nichemarkt.”