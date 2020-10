’Strengere eisen nodig om kwaliteit psycholoog te waarborgen

Voorzitters van beroepsverenigingen voor psychologen zeggen dat die vaak niet, of onvoldoende toegerust zijn voor hun taak. Ze willen dat binnen tien jaar elke zelfstandig behandelend psycholoog in Nederland aan dezelfde minimumeisen voldoet als een arts.’ Wanneer strengere eisen worden gesteld aan behandelaren, zullen de lange wachtlijsten in ggz-instellingen korter worden, verwachten ze.

Wie met mentale klachten op zoek gaat naar hulp in de Nederlandse zorg, heeft een te grote kans om bij een psycholoog terecht te komen die niet voldoende bekwaam en opgeleid is, aldus de voorzitters in Trouw.

Onder de voorzitters zijn Kirsten Hauber van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie en Rudolf Ponds van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie. „Kinderen, bijvoorbeeld, lopen soms veel langer dan nodig met mentale problemen omdat ze eindeloos gediagnosticeerd worden en niet behandeld”, aldus Hauber in de krant.

Haar collega en ambtgenoot Ponds: „Niemand wil geopereerd worden door een halfopgeleide chirurg, en niemand zou behandeld moeten worden door een halfopgeleide psycholoog.”