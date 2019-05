Strengere controles van online vrijplaatsen

Nederlandse computerservers worden te vaak gebruikt voor zaken als kinderporno. Dat moet veranderen, zeggen het Openbaar Ministerie en de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL), de koepelorganisatie van serverparken. Samen werken ze daarom aan een strengere aanpak: toezicht voor de sector, en wie niet wil luisteren, kan te maken krijgen met justitie.

Nederland is al jaren erg geliefd als uitvalsbasis voor cybercriminelen. Honderden bedrijven hier verhuren ruimte op servers. De verbindingen zijn snel en betrouwbaar. Gebruikers kunnen er van over de hele wereld bij, ze hoeven niet in Nederland zelf te zitten. ’‘We vallen op in de lijstjes, we staan er internationaal slecht op. Nederland staat al jaren in de top 3 van kinderporno online. Dat is niet goed’’, aldus het OM en DINL.

Het draait om bulletproof hosting. Ruimte op Nederlandse servers kan worden verhuurd aan iemand, die de ruimte doorverhuurt. Aan het eind van zo’n rij staat de bulletproof hoster. Die laat meer toe dan reguliere hosters, schermt de servers af voor rechercheurs en probeert zijn klanten koste wat kost in de lucht te houden. Zo’n dienst is heel moeilijk te bestrijden door de autoriteiten. Bovendien mag de oorspronkelijke verhuurder niet zomaar ingrijpen in het dataverkeer. Cybercriminelen zijn bereid veel geld te betalen voor zo’n vrijplaats.

De eerste stap in de nieuwe aanpak is verhuurders vaker waarschuwen voor wat er allemaal op hun servers gebeurt. Ze kunnen zich dan niet meer verschuilen achter onwetendheid, is de gedachte. ’’Als je de tools aangeboden krijgt en denkt ‘ammehoela, daar heb ik geen zin in’, als je je ogen dicht doet, dan handel je buiten de kaders van wat een goed hostingbedrijf zou moeten doen. Die afwachtende houding kan niet meer. Dat is niet goed voor Nederland en niet goed voor jou. Als je klanten zich misdragen, hoor je als bedrijf beleid te hebben dat je ze er uitknikkert of in quarantaine zet.’’’

Aanleiding is een recente rechtszaak in Rotterdam tegen een 37-jarige man uit Moldavië. Hij beheerde een zogeheten bulletproof hoster, waar klanten ongestoord kinderporno konden plaatsen en delen. Het Openbaar Ministerie eiste daarom 5 jaar gevangenisstraf tegen hem, maar de rechters gingen daar niet in mee. De man is niet aansprakelijk voor wat zijn gebruikers doen en kon niet weten dat er kinderporno op de servers werd gezet, aldus de rechtbank. De man kreeg een lichte straf voor een andere aanklacht, werd vrijgelaten en vertrok met de noorderzon. In beroep gaan had geen zin, de man is na zijn vertrek onvindbaar, besloot het Openbaar Ministerie.