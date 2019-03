Strengere controle speelmogelijkheden varkens

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat extra werk maken van de controle van de speelmogelijkheden voor varkens. Deze nieuwsgierige en slimme dieren moeten volgens de regels in hun stal permanent beschikken over voldoende materiaal om te onderzoeken en mee te spelen.

Er is een nieuwe, nader uitgewerkte brochure over verschenen en die wordt het uitgangspunt bij komende inspecties. Tot juni wordt er nog hulp geboden bij de naleving van de eisen. Daarna kunnen varkenshouders tot september een waarschuwing krijgen als ze de zaken voor hun varkens niet op orde hebben. Vervolgens komt er dan een herinspectie om te controleren of de varkenshouder de overtredingen heeft hersteld. De kosten van de herinspectie worden bij de varkenshouder in rekening gebracht. Ook boetes behoren tot de mogelijkheden.

Het niet naleven van de regels kan de varkenshouder ook op korting van zijn eventuele EU-inkomenssteun komen te staan.