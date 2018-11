Strengere controle op ontgassen van tankers

De provincie Gelderland wil zogenoemde e-noses (elektronische neuzen) langs de grote rivieren inzetten om schippers te betrappen die al varend restgassen uit hun tanker laten ontsnappen. Nijmegen overweegt de plaatsing van benzeenmeters aan beide zijden van de Waal, zodat piekbelastingen in de uitstoot van deze zeer schadelijke stof aan het licht komen. De overheden lopen met deze maatregelen vooruit op het Europese verbod op varend ontgassen, dat vanaf 2020 gaat gelden.

Schippers die een chemische stof hebben vervoerd moeten ventileren om de restgassen kwijt te raken. Dat kan in speciale installaties, maar in de praktijk gebeurt het vaak al varend. Dat is gevaarlijk, omdat daardoor giftige en kankerverwekkende damp vrijkomt.

Gelderland, Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht, Noord-Brabant en Flevoland hebben in 2017 al een provinciaal verbod op varend ontgassen ingesteld, omdat ze het te lang vonden duren voor er landelijke of Europese regels kwamen. De landelijke eenheid van de politie handhaaft dit verbod. In Gelderland zijn dit jaar volgens de provincie zes verdachte gevallen opgespoord. Eén zaak ligt bij het Openbaar Ministerie.

Over de rechtsgeldigheid van de provinciale verboden is deze week verwarring ontstaan. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Waterstaat) antwoordde op Kamervragen dat Rijn, Waal en Lek rijkswateren zijn en dat de provincies daar niet over gaan. De provincies stellen dat hun verbod wel rechtsgeldig is. Donderdag bespreken de partijen het verschil van mening. Dan praten ze ook over landelijke handhaving vanaf 2019.

Het ministerie onderzoekt op dit moment hoe vaak schepen varend ontgassen in Nederland. In Duitsland gelden al strenge regels voor het laten ontsnappen van benzeen. Gelderland onderzoekt of het klopt dat Duitse schippers de grens oversteken om in Nederland te ontgassen, aldus de provincie woensdag.