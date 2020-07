Strenge controles op coronaregels in Zwolle en omstreken

Zwolle, Deventer en negen andere gemeenten in de regio zullen komend weekeinde streng controleren of bezoekers van restaurants en cafés zich aan de coronamaatregelen houden. Op terrassen en binnen is het soms te druk en het werkt vaak niet om mensen daarop aan te spreken. „Dat is een zorgwekkend signaal, en met het vervagen van deze maatschappelijke grenzen neemt ook de noodzaak van het handhaven toe”, laat de Veiligheidsregio IJsselland weten.

Het aantal coronabesmettingen neemt de laatste tijd toe. Strenger controleren in de horeca moet helpen voorkomen dat het aantal besmettingen verder stijgt. „Als overheid hebben we tijdens de coronacrisis ruimte geboden voor onze inwoners en ondernemers, maar deze ruimte is niet vrijblijvend. De toename van het aantal besmettingen in ons land dwingt ons om extra alert te zijn. We kunnen in deze fase niet volstaan met een waarschuwing wanneer we zien dat de regels niet langer in acht genomen worden”, aldus Rob Bats, burgemeester van Steenwijkerland en waarnemend voorzitter van de veiligheidsregio. Hij voegt eraan toe: „We zijn weliswaar klaar met het coronavirus, maar het virus is nog niet klaar met ons. Laat dit een wake-upcall zijn.”

In Hillegom zijn tientallen nieuwe coronagevallen te herleiden naar een café. Ook in Goes zouden feestjes de bron van een plaatselijke uitbraak zijn.