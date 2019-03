Stremming treinverkeer bij Nijmegen opgeheven

De stremming van het treinverkeer op het traject tussen Arnhem en Nijmegen is opgeheven. Dat meldt de veiligheidsregio. NS verwacht dat de treinen rond 07.15 uur weer normaal rijden.

Het treinverkeer op de spoorbrug over de Waal was uit voorzorg stilgelegd omdat er een aanvaring was tussen een cruiseschip en een vrachtschip. Het cruiseschip was vervolgens tegen een pijler van de spoorbrug gebotst, waardoor een gat in de romp ontstond en er brand uitbrak. De brand was snel onder controle. De pijler moest na de botsing worden gecontroleerd.

Rijkswaterstaat en de brandweer hebben na de botsing alle 160 passagiers van het cruiseschip de MS Edelweiss van de Zwitserse rederij Scylla gehaald dat midden op de Waal lag. Volgens de veiligheidsregio waren de passagiers geschrokken, maar zijn er geen gewonden. Het vrachtschip was geladen met auto’s.