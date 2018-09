Stremming Erasmusbrug voorbij

De Erasmusbrug in Rotterdam is zaterdagavond een paar uur afgesloten geweest door een technische storing. De klep van de brug ging niet meer naar beneden, waardoor er geen verkeer meer over kon.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond ging het om een stroomstoring. Veel auto’s kwamen vast te staan op de brug. Het verkeer dat de Nieuwe Maas wilde oversteken, werd onder begeleiding van de brug gehaald. Rond de Erasmusbrug ontstonden flinke files. Monteurs wisten het euvel tegen 22.00 uur te verhelpen.

Door de stremming konden ook de tramlijnen 23 en 25 niet meer over de brug.