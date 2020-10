Streep door vuurwerkshows Rotterdam door corona

De gemeente Rotterdam zet dit jaar een streep door de vuurwerkshow die ieder jaar met oud en nieuw bij de Erasmusbrug wordt gehouden. Ook de shows die afgelopen keer in Hoek van Holland en Nesselande waren, gaan niet door.

De reden voor dat besluit is het oplopende aantal besmettingen met het coronavirus. „Daardoor is het nu niet verantwoord grote evenementen toe te staan”, aldus de gemeente. „De beslissing is genomen omwille van de gezondheid van alle Rotterdammers.”

Over het doorgaan van kleinschalige evenementen kan de gemeente nog niets zeggen. Dat hangt af van de geldende RIVM-richtlijnen in de komende maanden. „Vooralsnog lijkt het inluiden van 2021 in huiselijke kring de beste en meest veilige optie.”

Rotterdam heeft eerder dit jaar al een afsteekverbod op consumentenvuurwerk voor heel de gemeente ingesteld. De vuurwerkbranche kondigde onlangs aan dat ze dat besluit gaat aanvechten.