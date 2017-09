Streep door stage studenten St. Maarten

Ze waren dezer week amper hun stage op St. Maarten begonnen, en nu zitten studenten van de Hanzehogeschool Groningen flink in de penarie.

Orkaan Irma zet een stevige streep door de plannen van twaalf Nederlandse studenten die juist deze week hun vijfmaandenstage op St. Maarten begonnen, vertelt Marius Bremmer vrijdagmiddag. Hij is coördinator buitenlandstages aan de Hanzehogeschool Groningen en bezocht in het verleden diverse keren St. Maarten.

Stevig probleem is dat Bremmer ook vrijdag amper contact kan krijgen met de Nederlandse studenten. Door de orkaan is St. Maarten nog altijd nauwelijks telefonisch te bereiken. Met een studente, die voor haar rechtenstudie stage loopt op het zwaar gehavende eiland, had Bremmer vrijdagmiddag even kort contact via WhatsApp. „Ze had een hotel gevonden waar wifi werkte. Ze vertelde dat het dak van haar huis was gewaaid. Ook meldde ze dat ze nog genoeg te eten en te drinken had. Van tevoren had ze proviand ingeslagen. Bang zei ze te zijn voor plunderaars in de straten.”

Legertelefoon

Een enkele student kon Nederland telefonisch bereiken dankzij hulp van Nederlandse militairen. Daarvoor werd een legertelefoon gebruikt.

De studenten van de Groningse Hanzehogeschool wilden onder meer aan de slag in hotels, een notariskantoor, een advocatenkantoor en een fysiotherapiepraktijk. Voorlopig zal er van stagelopen weinig komen. „Een ongelukkig situatie. Toen ze deze week kennis maakten met nieuwe collega’s, stond alles in het teken van de naderende orkaan.”

Bremmer en zijn collega’s hebben in Groningen een crisisteam gevormd. Belangrijke taak is onder meer om ouders van de studenten te informeren. „Veel ouders hebben sinds de orkaan nog geen enkel contact gehad met hun kind. Ze verkeren in ongerustheid. Zo kreeg ik een vader van Bosnische afkomst aan de telefoon. Hij heeft in verband met de oorlog in Bosnië in het verleden zijn portie ellende wel gehad. Hij vluchtte met zijn gezin naar Nederland. En nu hoort hij dat zijn studerende dochter op St. Maarten in de narigheid zit.”

Na de orkaan is er een appgroep met ouders van studenten op St. Maarten opgericht. „Zojuist meldde een ouder in die appgroep nog juichend dat ze haar zoon had gesproken.”

Geen aktes

Nu de orkaan het leven op St. Maarten heeft ontwricht, staat het de studenten vrij wel of niet op het eiland te blijven, geeft Bremmer aan. „Ze mogen naar huis. Ook kunnen we mensen herplaatsen in de Caribische regio. Feit is in ieder geval dat een stagiair bij de reclassering op St. Maarten of bij een notariskantoor daar voorlopig niet aan de slag kan. Bij een notariskantoor passeren de komende week en ook de week daarna immers echt geen aktes.”

Voor een enkele student levert de orkaan „een onverwachte, leerzame situatie” op, zegt Bremmer. „Een student zou stage lopen bij een groot Amerikaans vijfsterrenhotel. Hij heeft aangegeven graag te helpen bij de wederopbouw. Dat betekent de handen uit de mouwen. Om de rommel in het hotel op te ruimen, maar ook om bijvoorbeeld verzekeringstechnische informatie te verzamelen. De stage wordt er voor hem nog interessanter op.” Toen orkaan Luis in 1995 op onder meer St. Maarten verwoestingen aanrichtte, pakte nadien ongeveer de helft van de Nederlandse stagelopers daar voortijdig de biezen.

Ravage

Door het nieuws over de ramp op St. Maarten nauwgezet te volgen, hoopt Bremmer ongeruste ouders zo adequaat mogelijk te informeren. Hij belt geregeld naar Curaçao, waar de Vertegenwoordiging van Nederland in het Caribische deel van het koninkrijk zit. „Omdat ik zelf St. Maarten redelijk goed ken, vallen me sommige zaken in de berichtgeving op. Zo worden er nogal vaak tv-beelden van de ravage op het Franse deel van St. Maarten getoond. Ik weet dat daar de bebouwing minder deugdelijk is dan in het Nederlandse deel van het eiland. Philipsburg, de grootste stad op het Nederlandse deel van St. Maarten is veel welvarender dan het Franse deel. Zulke informatie deel ik dan met de ouders.”

Ook over de naderende orkaan Jose, die waarschijnlijk zaterdag over St. Maarten raast, probeert Bremmer het thuisfront te informeren. „Volgens mijn informatie valt het mee met de impact van die orkaan.”

Bunkers

Hebben de studenten op St. Maarten Irma al gehad, in Florida moet de orkaan nog komen, waarschijnlijk zondag. In de Amerikaanse staat verblijven op dit moment krap twintig studenten van Stenden Hogeschool (hoofdvestiging in Leeuwarden).

De school heeft alle Nederlandse studenten –allen van de hotelopleiding– al geïnformeerd over het naderende natuurgeweld, aldus zegsman Peter Mulder vrijdagavond. „Te allen tijde adviseren we studenten om raadgevingen van de autoriteiten daar ter plekke op te volgen. Sommige hotels beschikken over een bunker, waar de stagelopers samen met gasten en personeel kunnen schuilen.”