Streep door plan voormalige vliegbasis Twente

De voorgenomen herontwikkeling van de voormalige vliegbasis Twente kan niet doorgaan, heeft de Raad van State woensdag bepaald. De plannen zouden leiden tot een te hoge uitstoot van stikstof, die niet in lijn is met Europese regels.

Volgens het bestemmingsplan ‘Voormalige vliegbasis Twenthe-Midden’ zouden er op het terrein onder meer bedrijven komen, evenementen worden georganiseerd en agrarische activiteiten komen. Maar die plannen zijn door de hoogste bestuursrechter vernietigd. Het bezwaar tegen de plannen kwam van de Stichting Lonnekerberg en de Natuur en Milieuraad Enschede.

De uitspraak vloeit voort uit een eerdere beslissing van de Raad van State, waarin een streep werd gezet door Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat maakte het mogelijk om in de buurt van natuurgebieden te bouwen, mits er in de toekomst herstel van de natuur zou zijn. Maar die aanpak is in strijd met Europese regels, oordeelde de RvS.