Streep door bloemencorso’s om coronacrisis

Het Bloemencorso in het Achterhoekse Lichtenvoorde is dinsdag doorgestreept vanwege de maatregelen tegen de uitbraak van het coronavirus. Het corso in Lichtenvoorde is na dat in het Brabantse Zundert de grootste rijdende bloemententoonstelling van Nederland. De organisatie in Zundert haalde maandag al een streep door de editie van 2020. De bloemencorso’s zouden in september plaatshebben.

Belangrijkste reden om het „ontzettend moeilijke besluit” te nemen is voor de organisaties in Lichtenvoorde en Zundert dat het heel veel tijd kost om een corsowagen te bouwen. De vele vrijwilligersgroepen kunnen echter voorlopig niet bij elkaar komen vanwege het verbod op groepsevenementen. En het is ook niet duidelijk hoelang de coronamaatregelen nog gaan duren. Bovendien gaan allerlei evenementen waar geld ingezameld wordt voor de bouw van de wagens niet door.

Bloemencorso’s dateren al van voor de Tweede Wereldoorlog. Het corso van Zundert staat op de nationale inventarislijst Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland.