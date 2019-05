Streekpostzegel met een sociaal tintje

Zeven Veluwse gemeenten en Zeewolde (Flevoland) hebben sinds kort een eigen postzegel: de VeluweZegel. Het sociale postbedrijf Inclusief Gresbo Post nam het initiatief. „Toeristen vinden dit vast ook leuk.”

Nijkerk heeft de primeur. De VeluweZegel met een afbeelding van de plaatselijke trots, de toren van de Grote Kerk, is daar al volop verkrijgbaar bij de tien postinleverpunten in de stad. Binnenkort volgen de andere gemeenten, zegt Steef van den Berg van Inclusief Gresbo Post.

Wat is Inclusief Gresbo Post?

„Een onderdeel van de sociale onderneming Inclusief Groep met de gemeenten Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek als aandeelhouders. Inclusief Groep heeft zo’n 1200 personen in dienst, van wie de meesten een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ze werken onder meer begeleid als hovenier, cateraar, schilder, schoonmaker, verpakker, elektromonteur en postbezorger. Onze postgroep is uitgegroeid tot een bedrijf met 180 bezorgers, waar ruim 500 bedrijven en organisaties in de regio gebruik van maken. Ruim tien jaar geleden begon het met een paar brieven en gidsen. Vorig jaar bezorgden we 3,5 miljoen poststukken.”

Waarom de VeluweZegel?

„In 2017 hadden we voor het eerst een eigen decemberzegel. Dat sloeg aan. Bedrijven konden daarmee hun lokale en sociale betrokkenheid tonen. Voor de consument was niet eens het belangrijkste dat de zegel goedkoper was dan de decemberzegel van PostNL. Het sociale element telde: de ondersteuning van kwetsbare mensen. Het wordt ons gegund. We zagen daarom kansen voor een zegel die het hele jaar door te gebruiken is. De VeluweZegel is even duur als een gewone postzegel, voor bedrijven is de btw aftrekbaar. Ze worden trouwens gedrukt bij een collega-sociale werkplaats.”

Wat staat er op de zegels?

„Op die van Putten de Oude Kerk, op de Nunspeetse de Dorpskerk. Voor Harderwijk en Elburg kozen we de Vischpoort, voor Ermelo de muziektent. Landhuis De Zwaluwenberg vertegenwoordigt Oldebroek. Van Zeewolde in Flevoland is de toren van kerkgebouw Open Haven afgebeeld. Verder is er een algemene VeluweZegel met daarop een wild zwijn, een hert, bomen en een zeilboot in het water.”

Waar is de zegel verkrijgbaar?

„Bij onze inleverpunten op de Veluwe. Hij is ook via internet te bestellen. De zegel is voor heel Nederland geldig, de post moet dan wel bij ons worden ingeleverd. Over de bezorging hebben we afspraken met collega-postbedrijven. We verwachten dat de zegel het goed gaat doen bij toeristen. Die versturen graag een Veluwe-ansichtkaart. Dat kan voortaan met een VeluweZegel erop.”

>>veluwezegel.nl