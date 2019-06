Streekarchief Alkmaar terug op YouTube

Het Regionaal Archief Alkmaar is weer te zien op YouTube. Het archief werd eerder uit de lucht gehaald "wegens het aanzetten tot haat", maar maandag meldde het archief via sociale media dat alles weer bij het oude is.

Voordat het van YouTube werd verwijderd, had het archief al een waarschuwing gekregen over een fragment met NSB-leider Anton Mussert. Dat fragment was deel van een video die volgens het archief wordt gedeeld door Beeld en Geluid in Hilversum. “Totaal geen materiaal dus waarvan we denken dat het haatzaaiend was of oproept tot NSB-sympathieën’’, zei Mark Alphenaar van het archief eerder tegen NH Nieuws.

YouTube maakte onlangs bekend strenger op te gaan treden tegen haatzaaien. Daarbij noemde het bedrijf als voorbeeld video’s die de nazi-ideologie verheerlijken.