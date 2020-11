Streamingdienst Picl komt met zwarte variant: Pepr

Picl, de streamingdienst van de Nederlandse filmhuizen, begint een nieuw podium voor zwarte verhalen en zwarte filmmakers. Deze nieuwe tak, Pepr, is vanaf vrijdag beschikbaar.

Op Pepr komen elke maand veel nieuwe zwarte films te staan en klassiekers die verhalen van Afrikanen over de hele wereld vertellen. Het gaat om titels die niet of nauwelijks in de Nederlandse bioscopen te zien zijn of te zien zijn geweest. Ook korte films van talentvolle zwarte filmmakers uit Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten krijgen een plek.

Het project wordt gesteund door Raymi Sambo, die vorig jaar met de Black Achievement Award werd bekroond vanwege zijn activisme op het gebied van inclusiviteit voor alle Nederlanders. Picl lanceert Pepr samen met distributeur Full Color Entertainment.