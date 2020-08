Straten en camping blank door stevige onweersbuien

Langzaam overtrekkende onweersbuien zorgen dinsdag in delen van het land voor wateroverlast. Vooral in de regio Barneveld is het flink tekeer gegaan, maar ook uit Limburg komen meldingen van zware regenval.

„Het spookt op sommige plaatsen!”, meldt Weer.nl. „Na een maximumtemperatuur van 36 graden, kwam het in Midden-Limburg tot #noodweer!” Op beelden die online worden gedeeld is te zien dat daar bomen wegwaaien door forse windstoten die gepaard gaan met regen en hagel.

Hetzelfde geldt voor Barneveld, waar volgens weerman Reinier van den Berg een zware bui stil hing. „Lokaal valt vast meer dan 50 mm!”, meldt hij op Twitter. Op beelden is onder andere te zien dat een camping in Lunteren en straten in Barneveld blank zijn komen te staan.

ProRail meldt dat aan het spoor bij Barneveld spoedreparaties moeten worden uitgevoerd omdat technische onderdelen door de bliksem zijn vernield. Die moeten daardoor vervangen worden.

Ook op de A27 zorgt noodweer voor overlast. Rijkswaterstaat meldt dat de weg tussen Oosterhout en Hooipolder richting Gorinchem dicht is vanwege takken die op het wegdek zijn gekomen. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten om hun rijstijl aan te passen tijdens een regenbui.

Weeronline waarschuwt dat in de avond op meer plekken in het zuiden, midden en oosten onweersbuien kunnen ontstaan. De buien verplaatsen zich nauwelijks. Hierdoor kan veel regen vallen met kans op wateroverlast.

Het is niet ongebruikelijk dat er na dagen met hoge temperaturen en een hoge vochtigheidsgraad onweersbuien ontstaan.