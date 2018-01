‘Strao rieen’ en paasgebruiken op erfgoedlijst

De lijst met immaterieel erfgoed in Nederland wordt twee tradities langer. ‘Strao rieen’, strandrijden, uit de provincie Zeeland en de paasgebruiken uit het Overijsselse Denekamp worden eind maart in het Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bijgeschreven.

Het Strao rieen, dat stamt uit 1643, vindt in de periode februari-maart plaats in de zes dorpen op het eiland Schouwen. Het hoogtepunt van het evenement is het wassen van de paardenhoeven in zee waarbij de ruiter tijdens de rit op het paard blijft zitten. De paasgebruiken in Denekamp bestaan uit meerdere onderdelen, zoals het paasvuur en het zogenoemde paasstaakslepen op paaszondag en eier gadder’n (eieren rapen) op Palmzondag. Deze paasgebruiken vinden al sinds 1894 plaats.

Immaterieel erfgoed zijn onder meer sociale gewoonten, tradities, uitdrukkingen in de taal, rituelen en ambachtelijke vaardigheden. Op de lijst staan tientallen van die dingen, zoals de paardenmarkt in Vianen, de kinderpostzegelactie, Gregoriaans gezang, een hoepelmakerij en het bloemencorso in Zundert.