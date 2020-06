Strandtenten willen komende winter blijven staan

Exploitanten van strandtenten willen dat hun paviljoens de komende wintermaanden gewoon kunnen blijven staan. Na maandenlang te hebben moeten overleven met geen of een fractie van de normale omzet door de coronacrisis, is het onmogelijk om de financiële lasten van het afbreken en weer opbouwen te dragen, zegt André Triep. Hij is voorzitter van de Vereniging van Strandexploitanten Scheveningen en eigenaar van strandclub WIJ.

Triep stelt namens alle strandtenthouders langs de Nederlandse kust te spreken, die bezig zijn zich te verenigen in een landelijke belangenorganisatie. De strandtenten willen volgens hem enkel blijven staan. „Het gaat er niet om dat we open willen blijven. Onze kostenbesparing zit hem in het niet hoeven afbreken, opslaan en weer opbouwen.” De kosten van af- en opbouw van strandtenten kunnen volgens Triep oplopen tot 150.000 euro.

Strandpaviljoens langs de Nederlandse kust verkeren nog steeds in zwaar weer door de coronacrisis, stelt de Scheveningse strandtenthouder. „Op dit moment draaien strandtenten nog geen 15 procent van hun normale omzet.”

Seizoensbedrijven lijken volgens hem ondertussen weer achter het net te vissen in het nieuwe steunpakket, aldus Triep. Het lijkt er volgens hem op dat er voorbij wordt gegaan aan seizoenspatronen in de omzet. Veel strandexploitanten zijn in de wintermaanden gesloten, geeft hij aan. „Er moet nú iets gebeuren, anders zal de Nederlandse kust in de zomer van 2021 bijna geen strandpaviljoens meer tellen”, aldus Triep.