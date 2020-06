Strandtenten Scheveningen zijn er klaar voor: blijven lachen!

In heel Nederland zijn de eigenaren van kroegen, cafés en strandtenten er klaar voor. Nog eventjes en ze mogen na zo’n 10 weken de deuren weer openen. Vanwege de maatregelen rond het coronavirus is binnen plek voor maximaal 30 mensen, de terrassen zijn op veel plaatsen uitgebreid. Ook daar geldt dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden.

Op de boulevard in Scheveningen loopt het maandagochtend behoorlijk vol. Op de stranden is het al flink druk. Voor de strandtenten staan nog geen rijen mensen. Personeel is op veel plaatsen in de weer met emmertjes sop waarmee de tafeltjes een laatste schoonmaakbeurt krijgen.

„Het is een hele spannende dag, ik heb er heel veel zin in”, zegt de eigenaar van The Fat Mermaid, waar mensen vooraf hebben moeten reserveren voor een plaats op het terras. Er wordt gewerkt met tijdsblokken van 2,5 uur. „Vanaf 13.00 uur is alles volgeboekt.”

Rebecca, eigenaresse van Beachclub Twins, spreekt kort voor de hernieuwde opening haar tientallen personeelsleden toe. „Zijn we er klaar voor?”, vraagt ze. „En denk erom: blijven lachen!”

„Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren”, zegt Rebecca. „We hebben 175 stoelen op het terras. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Alleen binnen werken we met reserveringen, buiten doen we dat niet.”

Ze kijkt uit naar 12.00 uur. „Eindelijk kunnen we weer van start. Je wilt toch mensen gelukkig maken. We gaan er vol gas voor.”