Strandtent in gevecht met wassende water

Strandtent The Sunset, in het uiterste westelijke puntje van Ameland, is verwikkeld in een gevecht met het opkomende water. De vloedlijn rukt op richting het etablissement en met shovels is geprobeerd een zandduin te creëren om het water tegen te houden. „Maar inmiddels kunnen die er niet meer bij, dus het is afwachten”, zegt een medewerker ter plaatse.

De medewerker verwacht niet dat The Sunset verzwolgen wordt door de golven. „De hoogste waterstand is om 11.00 uur, dan tikken we hier 2,9 meter boven NAP aan. Nu zitten we al op 2,5 meter boven NAP. Dat we hier natte voeten krijgen is dus zeker mogelijk, maar het pand zal wel blijven staan.”

Omdat het waterpeil ook dinsdagavond nog stijgt naar een hoogtepunt van 2,90 meter boven NAP, is pas vanaf woensdag duidelijk welke eventuele schade de strandtent heeft opgelopen.