Strandjutters slaan hun slag

Op de stranden waarop spullen aanspoelen uit overboord- en stukgeslagen containers, zijn mensen woensdag massaal aan het strandjutten geslagen. In principe mogen mensen de aangespoelde spullen niet meenemen, aangezien er een eigenaar is, maar dit gebeurt volgens een woordvoerder van de kustwacht momenteel wel massaal.

De politie zegt dat mensen gevonden voorwerpen moeten aangeven bij de gemeente, of de spullen nou in de trein, op straat of op een strand zijn gevonden. Als agenten zien dat iemand iets meeneemt, kunnen ze de meegenomen goederen in beslag nemen. Ook mogen ze in principe jutters arresteren. Het is niet bekend of dit al is gebeurd.

Het is volgens de woordvoerder van de kustwacht aan de gemeente om actie te ondernemen tegen het meenemen van de aangespoelde spullen, waaronder IKEA-meubels die nog in de verpakking zitten, speelgoed, auto-onderdelen, gloeilampen en stoeltjes. Op foto’s op Twitter is onder meer ook te zien dat iemand een flatscreen-tv meesjouwt.

De spullen komen uit containers die in de nacht van dinsdag op woensdag overboord sloegen boven het Duitse eiland Borkum. In totaal gaat het om ongeveer dertig containers, die door de stroming en de wind verder zijn vervoerd. Rond 10.45 uur waren er achttien containers gelokaliseerd, waarvan drie op Vlieland, vier op Terschelling en de rest tussen Ameland en Schiermonnikoog.