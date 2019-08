Stranden en parkeerplaatsen vol door de zon

Het mooie weer zorgt zondag voor topdrukte aan de Nederlandse kust. Bij stranden in onder meer Den Haag en Hoek van Holland zijn geen parkeerplekken meer te vinden.

De politie in Den Haag adviseert mensen niet uren in de file te gaan staan, maar het openbaar vervoer te nemen. Ook in Hoek van Holland is het overvol met strandbezoekers. De politie raadt automobilisten ook hier af nog te komen. Ook in Zeeland en Zandvoort is het erg druk.

De NS laat zondagavond extra lang (tot 22.00 uur) treinen rijden tussen Haarlem en Zandvoort.