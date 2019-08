Strandbezoekers ‘gewaarschuwd’ voor haai

Op de volgestroomde stranden aan de Noordzee is zondag mogelijk met schrik kennisgenomen van een boodschap achter een reclamevliegtuigje. „Let op: hier zwemmen haaien.” Echte zorgen hoefden de badgasten zich echter niet te maken, omdat de boodschap afkomstig was van tv-bioloog Freek Vonk, die zich ermee voor deze dieren wil inzetten.

Hoewel er negen soorten haaien rondzwemmen in de Noordzee, vormen deze geen bedreiging voor de mens. Andersom is de mens, door vervuiling en bijvangst in de visserij, wél een bedreiging voor de haai. Het dier is extra kwetsbaar omdat haaien zich met moeite voortplanten omdat de diersoort relatief weinig eieren legt of pups per keer baart.

Haaien komen ook langs in Vonks dierenshow ‘Dwars Door De Wildernis’ eind december, iets waar hij met zijn actie ook de aandacht op wil vestigen.