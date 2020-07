Straks is elk stoplicht slim

Dankzij slimme verkeerslichten hoeven fietsers, automobilisten en vrachtwagenchauffeurs straks minder vaak af te remmen en op te trekken. De technologie belooft brandstofbesparing en een betere doorstroming van het verkeer.

Voertuigen met een speciale app –via de telefoon of ingebouwd in de auto– krijgen vaker en eerder groen licht, laat een pilot onder vrachtverkeer zien. De proef werd gehouden op de N201 bij Mijdrecht, in de provincie Utrecht. Het traject van ruim 14 kilometer telt negen slimme verkeerslichten. Vrachtwagenchauffeurs boekten er een gemiddelde tijdswinst van 14 procent.

Maandag kwamen de resultaten naar buiten van de pilot, die vóór de coronacrisis plaatsvond. Conclusie: naast tijdswinst levert het slimme verkeerslicht ook minder geluidsoverlast en CO2-uitstoot op. Het verbetert bovendien de doorstroming van het verkeer.

Hoe dat werkt? Simpel gezegd: het slimme licht communiceert continu met de vrachtwagen. Via een app komt informatie bij de weggebruiker terecht en andersom. Met speciale software kunnen verkeerslichten vrachtwagens herkennen en –als het verkeer dat toelaat– langer op groen blijven staan. Op zijn app ziet de chauffeur op welke kleur een naderend stoplicht staat. En met welke snelheid hij het groene licht kan halen.

Een soort groene golf dus, maar dan anders. Want de adviessnelheid van de groene golf is voor al het verkeer hetzelfde. Slimme lichten zijn juist bedoeld om bepaalde voertuigen voorrang te geven. Bijvoorbeeld de brandweer of ambulance, een vertraagde bus of fietsers op drukke fietsroutes. Dat kan ook wisselen per dag, tijd en locatie. „Zo kun je regelen dat het vrachtverkeer op een bepaalde route tussen 11 en 13 uur aan één stuk kan doorrijden”, zegt woordvoerder Marleen Meijers van het programma Goedopweg, die de pilot uitvoerde.

„Onze chauffeurs ervaren de app als een rijstijlcoach”, zegt directeur Arwin Brouwer van transportbedrijf Brouwer uit Mijdrecht, die meedeed aan de pilot. Door de adviessnelheid draagt de app volgens hem bij aan een rustige rijstijl. Chauffeurs kunnen zo beter op de situatie inspelen.

Nederland telt intussen zo’n 500 slimme verkeerslichten. Die zijn overigens niet als zodanig herkenbaar in het straatbeeld. Binnen enkele jaren moeten alle 5000 stoplichten zijn omgebouwd. De bedoeling is dat ook de gewone automobilist gaat profiteren van de techniek.

Een app voor in de auto – dat roept de vraag op hoe te voorkomen dat mensen onderweg op hun schermpje gaan zitten staren. Volgens Meijers wordt de informatie voor automobilisten geïntegreerd in een navigatie-app. „Daar zie je dan naast je route en de maximumsnelheid ook wanneer het verkeerslicht groen wordt. De navigatie stuurt ook een bericht naar het verkeerslicht dat je het kruispunt nadert.”

Fietsers krijgen geen aanwijzingen op hun smartphone. Maar het intelligente licht kan de telefoon wel zien in de zak of tas van de fietser. Er wordt ook een apparaatje voor op het fietsstuur ontwikkeld waarop alleen een rood of groen lampje gaat branden. Voor ambulances is er al zo’n ingebouwde gadget.