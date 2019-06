Strafzaken naar Den Haag door drukte in Arnhem

Omdat er te weinig raadsheren zijn en het daardoor erg druk is bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden worden vijfhonderd relatief eenvoudige strafzaken overgedragen aan het gerechtshof Den Haag. De doorlooptijd bij het hof Arnhem-Leeuwarden loopt op, zo meldt het gerechtshof in Den Haag.

Er mag echter niet zomaar met strafzaken worden geschoven, de minister van Rechtsbescherming moet daarvoor een tijdelijke regeling vaststellen. Dat is gebeurd en die is in werking getreden per 24 april. De eerste strafzaken zijn inmiddels aan het hof in Den Haag overgeleverd. Binnenkort zullen de eerste oproepingen (dagvaardingen) voor deze zaken worden uitgebracht.

Voor betrokken mensen kan de verplaatsing van hun zaak meer reistijd betekenen. Maar, zo stelt het hof: „Er staat tegenover dat direct betrokkenen niet te lang op de behandeling van de zaak hoeven te wachten.”