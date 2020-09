Strafzaak zeilbootmoord uitgesteld om coronatest rechter

De rechtbank in Utrecht stelt de behandeling van de „zeilbootzaak” een paar dagen uit, omdat een van de rechters die de zaak zou behandelen maandag een coronatest moet ondergaan. De zaak zou dinsdag beginnen, maar dat is nu verplaatst naar donderdag. Dan is er voldoende tijd om de rechter te vervangen, mocht de test positief uitpakken, aldus een woordvoerder van de rechtbank.

De zeilbootzaak draait om een 65-jarige man uit Utrecht, die ervan wordt verdacht dat hij in 2015 zijn vrouw heeft vermoord aan boord van hun zeiljacht in het Caribisch gebied. De vrouw stierf door verwurging en stompletsel. De Utrechter zegt dat hij onschuldig is. Volgens hem zijn hij en zijn vrouw aan boord overvallen door piraten.

Omdat de belangstelling voor de zaak groot is, maakte de rechtbank vorige week al bekend dat de rechtszitting via een livestream te volgen is. De zittingszaal is vanwege de coronamaatregelen te klein om alle belangstellenden te herbergen. Het proces heeft nu op donderdag en vrijdag plaats, aldus de rechtbank.