Strafzaak zeilbootmoord komende week via livestream te volgen

De strafzaak tegen een 65-jarige man uit Utrecht die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw heeft vermoord aan boord van een zeilboot in het Caribisch gebied, is komende week via een livestream op rechtspraak.nl te volgen. De rechtbank in Utrecht behandelt de zaak dinsdag en donderdag, kondigt de rechtbank aan.

Justitie verdenkt de man ervan zijn 54-jarige vrouw Durdana Bruijn in september 2015 om het leven te hebben gebracht op hun zeilboot Lazy Duck, waarmee het echtpaar een wereldreis maakte. De boot lag op dat moment in buurt van Isla Granda, een van de Rosario-eilanden in Colombia. De vrouw stierf door verwurging en stompletsel. De man verklaart onschuldig te zijn. Volgens hem werden hij en zijn vrouw overvallen en zouden de piraten zijn vrouw hebben gedood. Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft afspraken gemaakt met de Colombiaanse autoriteiten over vervolging in Nederland.

De rechtbank merkt dat de belangstelling voor het strafproces groot is. Meerdere belangstellenden hebben zich bij de rechtbank gemeld, maar in verband met de maatregelen rond het coronavirus is er in de zittingszaal onvoldoende ruimte voor iedereen. Een livestream biedt uitkomst en daarbij speelt volgens de rechtbank mee dat de verdachte zelf al meewerkt aan een documentaire. Anders dan in de documentaire wordt de verdachte door de rechtbank niet in beeld gebracht, wel is zijn stem te horen.