Strafzaak Utrechtse ‘vergismoord’ vertraagd

De strafzaak tegen de mannen die worden verdacht van de ‘vergismoord’ op Hakim Changachi, vorig jaar januari in Utrecht, wordt pas na de zomer inhoudelijk behandeld. De start van het proces was eind volgende maand voorzien, maar is uitgesteld. Een van de redenen is dat de verklaringen van de eind maart door het Openbaar Ministerie (OM) gepresenteerde kroongetuige Nabil B. nog niet beschikbaar zijn.

Dit bleek donderdagochtend tijdens een inleidende zitting in de zaak tegen de vermeende schutters, Guyno O. (25) en Ferrel T. (31). De twee Amsterdammers worden apart berecht van de andere twee verdachten in de zaak, kroongetuige B. en Mohamed R. Zij hanteerden bij de ‘vergismoord’ geen wapen, maar tekenden volgens het OM voor de organisatie.

Nabil B. stapte eind vorig jaar naar justitie uit wroeging en omdat hij werd bedreigd. Hij kende Changachi goed en gold daardoor in zijn eigen kamp als een steeds groter risico. Een week nadat bekend was geworden dat hij uit de school had geklapt, werd in Amsterdam-Noord zijn broer doodgeschoten.

B. regelde een auto voor de schutters. Ook hield hij het eigenlijke doelwit van de liquidatie, Khalid H., in de gaten. In zijn verklaringen heeft B. Mohamed R. aangewezen als de man die de door Redouan Taghi gegeven opdracht H. te vermoorden aan hem doorsluisde. Justitie linkt Taghi aan meerdere liquidaties van de afgelopen jaren. Hij is spoorloos en staat samen met zijn vermeende handlanger Saïd Razzouki internationaal gesignaleerd.

Twee dagen na de moord op Changachi wist de politie de inderhaast opnieuw georganiseerde aanslag op H. op het laatste moment te verijdelen. Voor die geplande moordpoging zit ook de 25-jarige Jerrel Z. nog vast. Hij werd 14 januari 2017 samen met Marciano D. (26) gearresteerd, na een wilde achtervolging die eindigde in Huizen. De eveneens verdachte Justin Jap Tjong wist toen te ontkomen. Hij werd later die maand in Amsterdam geliquideerd. H. zou na de verijdelde aanslag de wijk naar het buitenland hebben genomen.

De strafzaak tegen O. en T. gaat 29 mei verder. De inhoudelijke behandeling is in september.