Strafzaak tegen Henk Kuipers alsnog van start

GRONINGEN ANP). Als de advocaat van Henk Kuipers hersteld is, kan dinsdag alsnog de strafzaak tegen de voormalig voorman van motorclub No Surrender beginnen. Eigenlijk zou de zaak afgelopen week al van start gaan, maar de advocaat was in het buitenland ziek geworden en kon niet in de rechtbank in Groningen verschijnen. Dinsdag moet hij er wel weer zijn, is de verwachting van de rechtbank.

De rechtbank had aanvankelijk twaalf zittingsdagen gereserveerd voor een groot proces tegen (ex)-leden van No Surrender. Dinsdagochtend wordt bepaald hoe nu verder. Kuipers (54) wordt samen met Klaas Otto, Rico R. en Theo ten V. verdacht van het leiden van een criminele organisatie. Kuipers staat ook terecht voor onder meer poging tot afpersing, mishandeling en diefstal met geweld.

Met de behandeling van de zaak van Theo ten V. is afgelopen week al begonnen. Hij wordt naast het leidinggeven aan een criminele organisatie ook verdacht van diefstal met geweld.

No Surrender, opgericht in 2013 door Otto, werd eerder deze maand door de rechtbank in Assen verboden. De motorclub met honderd chapters (afdelingen) en andere onderdelen in binnen- en buitenland, telt enkele honderden leden in Nederland.

Otto zit momenteel in de cel in afwachting van zijn hoger beroep in een andere zaak. Vorig jaar oktober werd hij veroordeeld tot zes jaar cel voor zware mishandeling, bedreiging, afpersing en witwassen van 1,3 miljoen euro. Kuipers zit niet meer vast. Hij werd eerder in afwachting van zijn proces vrijgelaten uit voorarrest.