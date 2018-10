Strafzaak Soerel niet in proces-Holleeder

Een eventuele strafzaak tegen Dino Soerel zal niet worden betrokken in het lopende proces tegen Willem Holleeder. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag tijdens een zitting in de zaak-Holleeder gezegd.

Soerel werd maandag in zijn cel aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moorden op Willem Endstra (2004) en John Mieremet (2005). In Spanje is de crimineel Donald G. ook opgepakt als verdachte in de zaak-Endstra.

Dino Soerel (57) werd vorig jaar veroordeeld tot levenslang in het liquidatieproces Passage, voor zijn aandeel in de moorden op Kees Houtman en Thomas van der Bijl.

Willem Holleeder staat momenteel voor al deze liquidaties (Endstra, Mieremet, Houtman en Van der Bijl) terecht. Het OM denkt dat Holleeder en Soerel criminele partners zijn geweest. Met crimineel Stanley Hillis zouden zij een driemanschap hebben gevormd. Hillis werd in 2011 geliquideerd.

Volgens het OM is er sprake geweest van een criminele organisatie, die bij de diverse liquidaties verschillende groepen uitvoerders aanstuurde. Donald G. zou een rol in het middenkader hebben gespeeld.

Willem Holleeder ontkent iedere betrokkenheid bij welke liquidatie dan ook. Ook Soerel heeft in Passage alle beschuldigingen van de hand gewezen. Zijn zaak loopt nog in cassatie bij de Hoge Raad.