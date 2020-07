Strafzaak rond verdronken peuter Ubbena later afgerond

De rechtbank in Assen heeft de zaak tegen de 40-jarige Paul den B., die wordt verdacht van doodslag op zijn 3-jarige zoontje, aangehouden tot 24 augustus. De rechtbank behandelde de zaak donderdag inhoudelijk, maar kon deze niet afronden omdat een gedragskundige rapportage over de Utrechter pas onlangs is binnengekomen. De rechtbank heeft nadere vragen aan de rapporteurs.

De peuter belandde op 18 december vorig jaar in het ijskoude water van het Noord-Willemskanaal bij Ubbena in Drenthe. Volgens het OM heeft Den B. de peuter met opzet aan zijn lot overgelaten, met fataal gevolg. De verdachte ontkent dat. Onder meer aan de hand van een reconstructie en een reeks technische onderzoeken is onderzocht of Den B.’s verklaringen wel kunnen kloppen.

Den B. had een vechtscheiding achter de rug. Een omgangsregeling kwam met veel moeite tot stand. Op de bewuste dag had hij zijn zoontje voor het eerst voor acht uur onbegeleid onder zijn hoede.

Volgens Den B. is zijn kind in het water gevallen toen het op de steile oever van het kanaal wilde plassen. De man heeft verklaard dat hij het kind achterna is gesprongen, maar dat hij het in de duisternis niet meer kon vinden. Uiteindelijk heeft hij 112 gebeld. Door een misverstand kwamen de hulpdiensten pas bijna twintig minuten na de melding ter plaatse. De politie en ambulancepersoneel zagen het jongetje al snel en haalden het ernstig onderkoeld en buiten bewustzijn uit het water. Zij vermoedden vrijwel direct dat er mogelijk opzet in het spel was.

Het kind was bij aankomst in het ziekenhuis klinisch dood. Zijn moeder heeft na enige tijd besloten zijn leven te laten beëindigen. Den B. was toen inmiddels uit het ouderlijk gezag geschorst. Het jongetje overleed op 31 december.

Den B. staat tevens terecht voor het stalken van zijn ex-vrouw. Volgens de vrouw heeft Den B. haar „het leven de laatste jaren onmogelijk gemaakt”. Hij wilde „maximale controle” over haar, aldus haar advocaat, en heeft hij haar 2,5 jaar gestalkt.

De rechtbank zet de zaak voort op 24 augustus. Dan zal het Openbaar Ministerie ook met de strafeis komen.