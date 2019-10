Strafzaak moord Andy de Heus aangehouden

De strafzaak tegen de verdachte van de moord op Limburger Andy de Heus is voor onbepaalde tijd aangehouden. Dat heeft de rechtbank in Roermond dinsdag beslist.

De rechtbank zou dinsdag eigenlijk beginnen met de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de verdachte, Ronnie S. (51). Maar maandag liet zijn advocaat Serge Weening onverwachts weten de verdediging neer te leggen.

De verdediging is inmiddels overgenomen door advocaat Peer Szymkowiak. Deze vroeg de rechtbank dinsdag direct bij aanvang van de zitting de zaak aan te houden. De raadsman moet zich immers nog inlezen in duizenden pagina’s van het strafdossier.

Marktkoopman Andy de Heus was sinds 18 december 2012 vermist en begin werd in 2016 dood gevonden in een visvijver bij Stevensweert.

De rechtbank hield raadsman Szymkowiak voor dat hij „op een rijdende trein springt”. Dat betekent volgens de rechtbank „dat we niet bij nul beginnen”.

Bij de rechtbank bestond irritatie omdat het Openbaar Ministerie pas vorige week enkele belangrijke stukken had voorgelegd, vlak voor de geplande inhoudelijke behandeling. Het OM stelde dat er nieuwe verklaringen waren binnengekomen, waarbij mensen iemand anders als verdachte van de moord aanwezen.

De rechtbank heeft twee nieuwe zittingsdagen voor de zaak bepaald op 27 en 30 januari 2020.