Strafzaak MH17: monsterproces of spookproces?

Het gaat waarschijnlijk dé strafzaak van 2020 worden, het MH17-proces. Maar liefst tot en met maart 2021 zijn zittingsdagen gereserveerd voor dit monsterproces over de verantwoordelijken achter het neerhalen van het vliegtuig van Malaysia Airlines dat vlucht MH17 uitvoerde. Maar de kans is groot dat niemand van de vier verdachten komt opdagen en waarschijnlijk ook hun advocaten niet.

Op 9 maart is de eerste zittingsdag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Dan wordt onder meer bekeken of de verdachten en/of hun advocaten in de rechtbank verschijnen of willen verschijnen. Ook wordt gekeken hoeveel onderzoek het Openbaar Ministerie nog nodig heeft en hoeveel nabestaanden gebruik willen maken van hun spreekrecht.

De rechtbank heeft verschillende datablokken gereserveerd, te beginnen met twee weken in maart. Wanneer de zaak inhoudelijk behandeld wordt, is nu nog niet te voorspellen. Ook valt niet te zeggen hoeveel dagen het proces daadwerkelijk gaat duren.

De zaak is van de rechtbank Den Haag, maar wordt gehouden op Schiphol. De locatie wordt momenteel gereedgemaakt voor het grote proces. Er worden onder meer een perscentrum voor vijfhonderd personen en een extra parkeerplaats gebouwd. Nabestaanden van de vliegramp volgen het proces niet op Schiphol, maar vanaf een andere locatie.

Het Openbaar Ministerie vervolgt sowieso drie Russen en een Oekraïner voor het neerhalen van het toestel. De vier worden verdacht van moord. Het gaat om rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. Mogelijk komen er nog meer verdachten bij.

Het vliegtuig, onderweg van Schiphol naar Kuala Lumpur, werd op 17 juli 2014 uit de lucht geschoten. Dat gebeurde boven het oosten van Oekraïne, waar pro-Russische separatisten vochten tegen het Oekraïense regeringsleger. De Boeing 777 werd geraakt door een Buk-raket van het Russische leger. Alle 298 mensen aan boord kwamen om het leven, onder wie bijna tweehonderd Nederlanders.