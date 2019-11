Strafzaak getraumatiseerde vrouw van tafel

De rechtbank in Arnhem heeft vrijdag een einde gemaakt aan de strafvervolging van een 66-jarige vrouw, die wordt verdacht van medeplichtigheid aan de productie en handel in anabole steroïden en witwassen. Een familiedrama in 2018, waarbij de vrouw door toedoen van een zoon haar man verloor, heeft de vrouw ernstig getraumatiseerd. De vrouw raakte destijds ook zelf ernstig gewond en kampt nog steeds met grote psychische en fysieke gevolgen van dat voorval.

Haar persoonlijk belang niet te worden vervolgd weegt zwaarder, vindt de rechtbank, dan het belang van de maatschappij haar wél te vervolgen. Daarbij was haar rol in de anabolenhandel ondergeschikt aan die van twee van haar zoons, die deze week eveneens terecht hebben gestaan. De reclassering rapporteerde dat het doorzetten van de strafvervolging rampzalige gevolgen zou hebben voor de vrouw. De rechter heeft het Openbaar Ministerie in haar zaak niet-ontvankelijk verklaard.

De rechtbank sprak van „zeer uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden”, die zij heeft afgewogen tegen de beschuldigingen. In de beslissing de zaak van tafel te halen heeft de rechter ook meegewogen dat de illegale handel zich lang geleden (tussen 2012 en 2015) heeft afgespeeld.