Strafzaak ex-partner vermoorde man Steenwijk van de baan

De ex-partner van de in 2010 vermoorde Halil Erol gaat definitief vrijuit. Volgens haar advocaat Erik Stoeten heeft het Openbaar Ministerie de zaak tegen de vrouw geseponeerd. Erol (34) verdween op 6 februari 2010. In de maanden en jaren daarna werden delen van zijn in stukken gezaagde lichaam teruggevonden in de Steenwijker Aa en in de bossen van Wanneperveen.

De rechtbank in Zwolle veroordeelde vorige maand de 43-jarige ex-tbs’er Matthias M. uit Meppel tot tien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doden van Erol.

Zowel M. als Erols ex-partner werd in 2010 als verdachte aangehouden, maar beiden kwamen weer op vrije voeten. Omdat er in 2019 nieuw bewijs op tafel kwam, werden zij weer opgepakt.

Volgens advocaat Stoeten zei het OM in 2011 al dat de ex-partner geen verdachte meer was en dat zij niet zou worden vervolgd. Toch werd zij opnieuw aangehouden en zat vervolgens vier dagen vast. De vrouw heeft altijd ontkend iets met de dood van Erol te maken te hebben gehad. Zij zal een schadevergoeding eisen.

M. kreeg eerder acht jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de doodslag en verkrachting van een vrouw in 1997. Twee maanden voor de verdwijning van Erol was zijn behandeling in de tbs-kliniek afgerond.