Strafrechtgeleerde Tak: Ik begrijp heel goed dat OM advocaten schaduwde

Strafrechtgeleerde prof. mr. Peter Tak zegt „heel goed” te begrijpen dat justitie in de jacht op topcrimineel Ridouan T. enkele advocaten heeft gevolgd.

Dat stelt Tak vrijdagmorgen desgevraagd. In 2019 schaduwden rechercheurs de advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef toen die op het vliegtuig stapten naar Dubai, onthult het Algemeen Dagblad vrijdag. De politie hoopte zo meer te weten te komen over de plek waar Ridouan T. zich schuilhield.

De advocaten zijn geen raadsman van Ridouan T. Advocaat Meijering heeft woedend gereageerd op het feit dat hij en zijn collega zijn geschaduwd.

OM bevestigt observeren advocaten in zaak Ridouan Taghi

Het OM stelt dat met het heimelijk volgen van Meijering en Van Kleef „geen inbreuk zou worden gemaakt op de vertrouwelijke relatie van een advocaat met zijn cliënt”, omdat beiden T. niet verdedigden.

Prof. Tak noemt het schaduwen van de advocaten in de jacht op Ridouan T. een actie „op het scherpst van de snede.” „Wettelijk gezien mag justitie zich niet mengen in communicatie tussen een advocaat en diens verdachte. Maar dat was hier dus niet aan de orde. Maar mag je een advocaat volgen om de verblijfplaats van een verdachte te traceren als die advocaat niet de bewuste persoon bijstaat? Dat is bij wet niet uitdrukkelijk verboden. Het is niet onverstandig om deze zaak aan de rechter voor te leggen.”

Tak wil niet met de beschuldigende vinger naar het OM wijzen. „Ik begrijp heel goed dat Justitie deze stevige actie in de strijd tegen de georganiseerde misdaad op touw heeft gezet. Het was buitengewoon moeilijk om Ridouan T. te pakken te krijgen. Het OM vond het dringend gewenst hem op te pakken en te ondervragen. T. daagde het rechtssysteem uit.

Tak weerspreekt de stelling dat het schaduwen van advocaten duidt op een verharding tussen OM en advocatuur. „Feit is wel dat de georganiseerde misdaad verhardt en rücksichtlos te werk gaat. Het OM probeert van de mogelijkheden gebruik te maken om criminelen te pakken en bewijs tegen hen te verzamelen. Bijvoorbeeld door versleutelde telefoons te kraken.”