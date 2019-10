Strafrechtadvocaten voelen zich niet veilig

Driekwart van de strafrechtadvocaten zegt zich geregeld niet veilig te voelen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Advocatenblad. Een panel van advocaten kreeg de vraag of ze zich wel eens onveilig voelen in de uitoefening van hun beroep. Daarop antwoordde 55 procent van de advocaten bevestigend, met een duidelijke uitschieter bij de strafrechtadvocaten.

De moord op advocaat Derk Wiersum in september heeft het gevoel van onveiligheid vergroot. Van de strafrechtadvocaten zegt 58 procent sindsdien meer na te denken over de risico’s van het vak en twee op de vijf zegt voorzichtiger te zijn geworden.

Geweld tegen advocaten is in de afgelopen vijf jaar toegenomen, meent ruim de helft van alle advocaten. De ernst van bedreigingen en geweld is volgens twee derde van hen toegenomen.

Zo melden advocaten dat ze goed om zich heen zijn gaan kijken als ze de deur uitgaan, het glas op de begane grond van hun woning hebben laten beveiligen of nooit met hun rug naar een raam gaan zitten.

Wiersum was advocaat van de kroongetuige in het onderzoek-Marengo, waarin de voortvluchtige Ridouan Taghi de hoofdverdachte is.