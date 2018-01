Strafproces ‘politiemol’ van start

Het strafproces tegen ‘politiemol’ Mark M. uit Weert is begonnen in de rechtbank in Den Bosch. Voormalig agent M. (31) wordt ervan verdacht enorme hoeveelheden vertrouwelijke informatie uit het politiesysteem te hebben verkocht aan een kleine vijftig criminelen.

M. is op de zitting verschenen samen met één van zijn vier medeverdachten. De verdachte zou sinds 2011 uit zo’n honderd strafrechtelijke onderzoeken informatie hebben gestolen. In 2015 werd hij gepakt. Hij wordt verdacht van computervredebreuk, corruptie, deelname aan een criminele organisatie, schending van ambtsgeheim, witwassen en het bezit van een vals paspoort.

Maandag worden de feiten besproken en dinsdag klinkt het requisitoir en de strafeis. De verdediging komt donderdag aan het woord. De uitspraak is 19 februari.