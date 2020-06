Strafproces MH17 gaat vrijdag verder

Het strafproces rond het neerhalen van vlucht MH17 gaat vrijdagochtend verder. Dan krijgt het Openbaar Ministerie de kans om te reageren op de lange lijst met onderzoekswensen die de advocaten van verdachte Oleg Poelatov maandag en dinsdag hebben gedaan. Waarschijnlijk hakt de rechtbank volgende week vrijdag een knoop door over alle verzoeken van zowel het OM als de verdediging.

De advocaten van Poelatov willen onder meer dat er meer onderzoek wordt gedaan naar mogelijke andere oorzaken voor het neerstorten van de Boeing 777 van Malaysia Airlines, 17 juli 2014. Volgens het internationale onderzoeksteam JIT staat „onomstotelijk” vast dat het toestel met een BUK-raket uit de lucht is geschoten boven het oosten van Oekraïne. Daar was op dat moment een gewapend conflict aan de gang. Het gebied waar volgens het JIT de raket is afgevuurd was op dat moment in handen van pro-Russische separatisten.

Volgens de advocaten van de Rus is er het nodige aan te merken op het onderzoek van het JIT. Volgens hen moet er ook rekening mee worden gehouden dat de BUK is afgeschoten door het Oekraïense leger. Ook zijn er meerdere getuigen die zeggen gevechtsvliegtuigen te hebben gezien bij MH17, aldus de raadslieden.

Daarnaast hebben de advocaten de rechtbank - nogmaals - om meer voorbereidingstijd gevraagd om hun informatieachterstand in te kunnen lopen. Het OM doet met het JIT al een kleine zes jaar onderzoek naar de ramp wat heeft geresulteerd in een strafdossier van bijna 40.000 pagina’s. De advocaten zijn pas een aantal maanden bezig in het monsterproces. Ook gooit de coronacrisis roet in het eten. De advocaten willen hun cliënt bezoeken in Rusland, maar dat kan momenteel niet door de reisbeperkingen vanwege het virus.

Bij de ramp kwamen alle 298 inzittenden, onder wie bijna 200 Nederlanders, om het leven. Het toestel was onderweg van Amsterdam naar Kuala Lumpur. Vier mannen - drie Russen een Oekraïner - staan terecht. Alleen Poelatov laat zich vertegenwoordigen door een advocatenteam, de anderen hebben niets van zich laten horen.

Voor de strafzaak zijn blokken van zittingsdagen tot en met begin volgend jaar gepland. De verwachting is echter dat de zaak langer zal gaan duren.