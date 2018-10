„Strafproces mag geen proefproces OM zijn”

Een strafproces mag niet worden aangewend om een proefproces te houden, zoals het Openbaar Ministerie (OM) doet met het proces tegen 34 verdachten van de blokkade op de A7, vorig jaar tijdens de sinterklaasintocht.

Dat bepleitte advocaat Tjalling van der Goot, die vrijwel alle verdachten in de zaak vertegenwoordigt. „Een strafzaak is geen experiment.” Een vertegenwoordiger van het OM sprak recent in een televisie-interview over een proefproces.

De advocaat vindt dat het OM de vrouw die geldt als boegbeeld van de blokkade, Jenny D., helemaal niet zou mogen vervolgen. Het OM eiste eerder vrijdag een taakstraf van 240 uur tegen de vrouw en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden voor opruiing, de blokkade, het uitoefenen van dwang en het verhinderen van een demonstratie.

D. had op Facebook opgeroepen tot de blokkade, maar deed dat samen met iemand anders die niet is vervolgd. Nadat ze de oproep van Facebook had verwijderd in opdracht van de politie, bleef D. wel betrokken bij de actie. „Maar in de aanklacht staat alleen iets over het plaatsen van de Facebook-oproep en de wet vereist gelijke behandeling van gelijke gevallen”, stelt de advocaat.

Van der Goot vindt dat de blokkeerders een goede reden hadden zich zorgen te maken over de demonstratie van de anti-Zwarte Piet-demonstranten. „De Nationale coördinator terrorismebestrijding heeft de actiegroep Kick Out Zwarte Piet opgenomen in het rapport Dreigingsbeeld Nederland.” Hij verwees naar eerdere wanordelijke intochten in Gouda en Meppel, waar de demonstranten grote onrust veroorzaakten.

„Er is een duidelijk signaal afgegeven. Het is een daad, maar wat mij betreft geen misdaad. De cliënten hadden een hoger doel: de veiligheid.”