Strafklacht tegen slachthuis in Hasselt

De Nederlands-Belgische dierenrechtenorganisatie Animal Rights wil een slachthuis uit het Belgische Hasselt voor de rechter slepen. De club constateerde in 2018 dat er „runderen worden mishandeld terwijl ze in doodsangst verkeren”. Een team van Animal Rights hanteerde verborgen camera’s bij het onderzoek in het abattoir.

Animal Rights heeft nu bij het parket in Hasselt een strafklacht ingediend tegen de voor het slachthuis verantwoordelijke VanDrie België NV en de onbekende mensen die de dierenmishandeling persoonlijk zouden hebben gepleegd. „Animal Rights eist dat zowel het slachthuis als de individuele daders zich voor de rechter moeten verantwoorden vanwege verschrikkelijke dierenmishandeling,” zegt Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen. Er is al een onderzoeksrechter toegewezen, zegt hij.

Zijn organisatie spreekt van misselijkmakende, illegale mishandelingen. „Zo worden er routinematig elektrische schokken toegediend: op het hoofd, het lichaam en tegen de anus. Sommige dieren worden natgespoten om de intensiteit van de schok te vergroten en zelfs met de veedrijver bewerkt als ze onmogelijk vooruit kunnen bewegen. Verder is ook te zien hoe de angstige runderen worden geslagen, aan de staart en de oren worden getrokken en geschopt. De dieren die zich verzetten worden mishandeld met het pneumatisch penschiettoestel. Het is duidelijk zichtbaar dat er angst, paniek en stress heerst bij de runderen.”

De VanDrie Group is ook gevestigd in Nederland. Animal Rights stapte eerder naar justitie in het Belgische Ieper, met klachten over slachthuizen van Tielt en Izegem.

De organisatie Wakker Dier meldde intussen ander nieuws van het dierenrechtenfront: namelijk dat er in Europa inmiddels 1,6 miljoen handtekeningen zijn opgehaald tegen het houden van dieren in kooien. De Europese Commissie is nu verplicht om deze massale oproep in behandeling te nemen, aldus een woordvoerder.