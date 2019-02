Straffen voor illegale export naar Iran

De directeur en twee medewerkers van het Venlose bedrijf Euroturbine hoeven niet de gevangenis in. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank in Maastricht van maandag. De drie hebben zich schuldig gemaakt aan de illegale export van goederen naar Iran, zo’n tien jaar geleden. Goederen die ook kunnen worden gebruikt bij de aanmaak van massavernietigingswapens.

De rechtbank in Maastricht veroordeelde de 65-jarige directeur Parviz T. tot twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan elf voorwaardelijk Maar omdat hij net als de twee andere verdachten in 2010 al een maand in voorarrest zat, blijft hij op vrije voeten. Wel kreeg hij nog een taakstraf van 240 uur opgelegd.

Zijn twee medewerkers kregen lichtere straffen. De 61-jarige Jo H. kreeg acht maanden cel, waarvan zeven voorwaardelijk, plus 200 uur taakstraf. En Nadia H. kreeg 120 uur taakstraf.

De rechtbank vindt net als het Openbaar Ministerie (OM) dat de betrokken bedrijven en verdachten deel uitmaakten van een criminele organisatie die het doel had regels te omzeilen bij de export naar Iran.

De rechter legde verder boetes op aan beide betrokken bedrijven. Euroturbine BV kreeg een boete van 500.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. De in Bahrein gevestigde dochteronderneming Euroturbine SPC kreeg een boete van 350.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk.

Het OM had eerder drie jaar cel voor de directeur en twintig maanden voor de medewerkers geëist. Voor beide ondernemingen eiste het OM boetes van elk een half miljoen euro.

De straffen vielen lager uit omdat de rechtbank onder meer rekening hield met de lange tijdsduur van de procedure en ook met een eerdere schikking van een voormalige directeur van Euroturbine, die een werkstraf kreeg van 120 uur.

Tegen Parviz T. loopt nog een onteigeningsprocedure. Het OM wil de miljoenen die hij verdiende bij de export van hem plukken.