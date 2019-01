Straffen tot zes jaar geëist in hennepzaak

Tegen vier leden van de Tilburgse familie K. is in de rechtbank in Breda tot zes jaar celstraf geëist. De hoogste eis was voor Ton K. die leiding zou hebben gegeven aan een grote wietbende. De verdachten worden ook verdacht van witwassen.

De bende werd in 2012 opgepakt nadat medeverdachte Alain S. naar de politie was gestapt, omdat hij door Ton K. zou zijn bedreigd. Daar verlinkte hij, aldus de rechter, ‘de hele Tilburgse hennepscene’. Volgens S. was hem een nieuwe start en identiteit beloofd, maar justitie stelde dat er geen deal lag. Daarop wilde S. al zijn verklaringen weer intrekken. Tegen S., die zichzelf bedrijfsleider noemde in de criminele organisatie van K., is vorige week al drie jaar cel geëist.

De wietbende heeft volgens S. jarenlang zeker tien tot veertien wietkwekerijen tegelijkertijd onderhouden in Nederland en België.

Naar verwachting is de uitspraak in de hennepzaak op 28 maart.