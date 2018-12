Straffen tot ruim 13 jaar voor cokebende

Drie mannen die deel uitmaakten van een internationaal vertakt netwerk dat vanuit Zuid-Amerika cocaïne naar Europa smokkelde, zijn vrijdag veroordeeld tot celstraffen oplopend tot dertien jaar en vijf maanden.

De hoogste straf was voor de Muhammed S. uit Amstelveen, die volgens de rechtbank in Amsterdam in de Nederlandse organisatie een leidende rol vertolkte. Samen met medeverdachte Ferry B. uit Den Helder was hij in 2015 bovendien betrokken bij de bedreiging van visser Marlon de J. in Hippolytushoef. Diens woning werd ’s nachts beschoten terwijl hij in de woonkamer zat. B. kreeg 4,5 jaar cel.

Leendert R. kreeg 5,5 jaar cel. Volgens de rechtbank staat vast dat hij nauw was betrokken bij de smokkel van een grote partij cocaïne, die vorig jaar zomer werd onderschept toen die in Harlingen aan land werd gebracht.