Straffen tot 9 jaar Zaanse schietpartijen

De 33-jarige Giovanni H. uit Zaandam is door de Alkmaarse rechtbank wegens poging tot moord veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf. H. schoot in de nacht van 13 oktober 2018 in het Zaans Medisch Centrum meermalen op de destijds 19-jarige Okan S.Tegen H. was twaalf jaar geëist.

S. had eerder die nacht op de Burcht in het Zaanse uitgaanscentrum een vriend van H. beschoten. Daarna werd S. zelf geraakt en hij vluchtte gewond in een taxi naar het ziekenhuis. H. en zijn 24-jarige broer Gilano volgden hem, waarna H. in de hal van de spoedeisende hulp op S. begon te schieten. De broers ging ervandoor nadat een tweede wapen weigerde. S. raakte levensgevaarlijk gewond.

Dat H. heel bang was en dacht dat S. op hem zou schieten, vond de rechtbank niet geloofwaardig: „Het slachtoffer kon geen kant op.” De rechtbank achtte hem ook schuldig aan bedreiging van de taxichauffeur die S. naar het ziekenhuis had gebracht.

Bij het bepalen van de straf woog de rechtbank mee dat ook de aanwezige patiënten en ziekenhuismedewerkers doodsangsten uit hebben gestaan. Daarnaast moest de spoedeisende hulp die nacht worden gesloten.

De 24-jarige broer kreeg twee jaar gevangenisstraf wegens medeplichtigheid aan de moordpoging. Hij duwde de taxichauffeur weg die zijn schietende broer tegen probeerde te houden. Het Openbaar Ministerie had acht jaar geëist wegens medeplegen, een zwaarder vergrijp. Dat vond de rechtbank echter niet bewijsbaar.

Zaandammer S. kreeg drie jaar cel. De rechtbank neemt het hem zeer kwalijk dat hij met schieten is begonnen en zo de conflictsituatie op de Burcht heeft laten escaleren. De 27-jarige Lloyd H., die daar op S schoot en hem met twee kogels verwondde, kreeg acht jaar opgelegd. Hij moet S. ruim 5000 euro schadevergoeding betalen.

De broers moeten 10.000 euro schadevergoeding betalen.